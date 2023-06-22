Полторы тысячи рабочих мест появится в Подмосковье к 2024 году благодаря импортозамещающим проектам
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Полторы тысячи рабочих мест появится в Подмосковье к 2024 году благодаря реализации девяти импортозамещающих проектов. Об этом рассказали в Минсельхозпроде региона.
В ведомстве отметили, что к следующему году в области планируется реализовать такие проекты на пятнадцать миллиардов рублей инвестиций.
К примеру, в Красногорске будет построена новая сыроварня. В реализацию проекта вложат 165 миллионов рублей. В Серебряных Прудах появится завод по производству готовых блюд.
Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будут расширять возможности для экспортеров.