Полугодовые итоги нацпроекта подвела фармкомпания из Ступино

Компания «ИНТЕЛБИО», работающая в особой экономической зоне «Ступино Квадрат», подвела полугодовые итоги участия в национальном проекте «Производительность труда». Так, на пилотном участке производства выработка выросла почти на тридцать процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.

За шесть месяцев рабочая группа из сотрудников «ИНТЕЛБИО» совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области на пилотном участке производства смогли снизить время протекания процесса и количество незавершенного производства на 30%.

Напоминаем, что в качестве пилотного потока для реализации мероприятий в рамках нацпроекта «Производительность труда» был выбран процесс производства шампуня «Циновид». В потоке были успешно реализованы базовые инструменты бережливого производства, позволившие выявить проблемы в процессах.

Основной вклад в достижение высоких результатов в рамках проекта внесли технические решения сотрудников предприятия по модернизации варочного оборудования и систем подготовки воды. В результате этих изменений удалось увеличить количество варок за смену с двух-трех до семи.

Также важной частью проекта стало внедрение системы подачи предложений по улучшениям. Сейчас, отсканировав QR-код при помощи мобильного телефона, каждый сотрудник может сообщить о найденной им проблеме, предложить улучшение процесса и ни одно сообщение не останется без внимания.