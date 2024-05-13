Повлияют санкции и цены на нефть: что случится с курсом рубля этим летом

Курс доллара летом, вероятнее всего, будет находиться в диапазоне 90-93 рубля за доллар. Однако на фоне геополитических перемен курс валют тоже может быть другим, об этом предупредил экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица.

По его словам, существует ряд факторов, которые могут обесценить доллар и, соответственно, способствовать дальнейшему укреплению рубля.

«Если США решит ввести жесткие санкции в отношении китайских компаний, Китай может ответить сбросом американских казначейских облигаций, а это способно спровоцировать девальвацию доллара», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Другой причиной укрепления рубля может стать рост цен на нефть в результате осложнения палестино-израильского конфликта, уточнил Перепелица. Кроме того, к изменению курса может привести смягчение денежной политики Банка России, если это произойдет.

«Таким образом, наиболее вероятно сохранение курса в коридоре 90-93 рубля за доллар с вероятной тенденцией к укреплению национальной валюты в средне и долгосрочной перспективе», — подытожил собеседник.

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