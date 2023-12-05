Производитель беспилотных грузовиков TuSimple продает свой бизнес в США

Американский разработчик самодвижущихся грузовиков TuSimple Holdings Inc. намерен уволить 75% своих сотрудников в США и продать свои активы в стране, чтобы сфокусироваться на азиатском регионе.

Компания TuSimple была основана в 2015 году бизнесменами китайского происхождения. В конце прошлого года руководство компании находилось под следствием ФБР по подозрению в передаче технологий Китаю.

Стоимость компании оценивается в $8,5 млрд, выручка в прошлом году составила $2,17 млн.