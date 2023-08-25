Производитель мебели из Подмосковья присоединился к нацпроекту «Производительность труда»

Стартовое совещание, посвященное присоединению к национальному проекту «Производительность труда», состоялось на предприятии компании «2МК» в подмосковном Клину. Об этом сообщили в региональном Мининвесте.

Отмечается, что в ближайшие три месяца рабочей группе, созданной из сотрудников предприятия, совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области предстоит провести диагностику процесса производства матрасов и выявить потери. После чего сотрудники пройдут обучение инструментам бережливого производства и подготовят план мероприятий по устранению проблем.

Руководство компании поставило перед собой задачу сократить время протекания процесса производства матрасов на 20%, также сократить незавершенное производство на 20%, при этом увеличив выработку на рабочих местах на 10%.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что около 40 процентов обращений бизнеса касаются предоставления участка земли.