В Подмосковье медработники оформили почти 10 тыс. заявлений на выплату по аренде жилья

С начала 2026 года в Подмосковье оформили порядка 10 тыс. заявлений на получение выплаты медицинским работникам по аренде жилого помещения, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Оформить выплату могут специалисты с высшим или средним медицинским образованием, которые являются сотрудниками медучреждений государственной системы здравоохранения Подмосковья и работают не менее чем на одну полную ставку. Размер компенсации по аренде жилья составляет от 20 до 30 тыс. рублей в зависимости от городского округа, где трудоустроен специалист. В случае, если за выплатой обращается семья, в которой оба супруга, медработники, то они получат от 30 до 45 тыс. рублей.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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