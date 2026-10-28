Добровольцы из Подмосковья передали бойцам в зоне СВО не одну сотню тонн грузов: среди них продукты, лекарства, теплая одежда и детали для техники. О том, какими опасностями чреваты эти поездки и как меняется мировоззрение людей «за ленточкой», REGIONS побеседовал с Хавивой Фониной — активисткой волонтерской группы «Zа нами Победа», журналистом и писателем из Звенигорода.

Дорога, где нельзя расслабляться

Совсем недавно волонтеры доставили на Донбасс новую партию помощи. Бойцам передали продукты, одежду, запчасти для техники, а также письма, написанные школьниками. В этой поездке участвовала и Хавива Фонина.

«На автомобильных магистралях дежурят группы противодействия дронам. ВСУ усилили атаки и стараются нанести удар с применением БПЛА по машинам с продовольствием, топливом, техникой. Благодаря работе ПВО движение по трассам не прекращается. На обочинах ключевых и самых опасных дорожных участков оборудованы пункты наблюдения за небом, а по дорогам передвигаются мобильные огневые группы», — поделилась собеседница издания.

Собеседница издания рассказала: от пункта досмотра до точки, где груз передают бойцам, добираться почти четыре часа. Все это время нельзя терять бдительность. Дороги, по которым движутся колонны с гуманитаркой, служат главными путями снабжения, и противник прекрасно об этом осведомлен.

По словам Фониной, волонтерам не раз доводилось уходить от угрозы: приходилось ехать по трассе, которую обстреливают ВСУ, и прибавлять скорость, чтобы оторваться от преследующего дрона. К тому же на всем пути нужно внимательно следить за дорогой и не съезжать на обочину, чтобы не задеть взрывное устройство.

«ВСУ сбрасывают сверху при помощи дронов мины. Нужно внимательно следить за дорогой, чтобы не подорваться на одном из таких взрывных устройств», — отметила Хавива.

Почему люди рискуют собой ради других

Группа «Zа нами Победа» начала ездить на Донбасс практически с первых дней специальной военной операции. Инициатором движения стал Владимир Авдеенко. Штаб волонтеров находится в Звенигороде, однако в составе группы — жители разных населенных пунктов Подмосковья. Как отметила Хавива, большинству из них больше 40 лет.

«Добровольцы доставляют помощь не только на передовую, но и в приюты, храмы, госпитали. Сейчас бойцам особенно необходимы теплая одежда, нательное белье, средства гигиены, медикаменты для раненых, продовольствие, газовые баллоны, техника, окопные свечи, маскировочные сети», — перечислила Фонина.

Фото: [ предоставлено Хавивой Фониной ]

В этот раз волонтеры привезли коробки с продуктами и техникой в полк, где служит сын напарника Фониной — Игоря Каримова. Молодой боец ушел на СВО добровольцем и уже около полугода защищает Родину.

«Я в рядах волонтеров, потому что хочу быть полезной, хочу быть рядом с теми, кто находится сейчас в зоне СВО и на приграничных территориях. Среди них — мои друзья», — поделилась активистка.

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