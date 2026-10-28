Школы, поликлиники, метро: на что реально хватило бы ₽6 млрд вместо благоустройства Кабана

Благоустройство набережной озера Нижний Кабан в Казани подходит к завершению. Предварительная стоимость работ — около ₽6 млрд. Сумма серьезная, и у части горожан она вызывает недоумение: неужели эти деньги нельзя было потратить с большей пользой, сообщил inkazan.ru. Корреспондент издания предположил, на что могло бы хватить данной суммы в рамках благоустройства города.

Десять школ или одна набережная

Первое, что приходит в голову корреспонденту издания, — образование. На ₽6 млрд можно было бы возвести примерно десять школ или 17 детских садов. Или пять школ и восемь садов одновременно. Едва ли казанцы отказались бы от такого количества новых учебных заведений для своих детей, высказал мнение журналист.

Поликлиники вместо променада

По информации издания, больница городу, возможно, и не требуется, а вот поликлиники нужны точно. Если предположить, что кадровый вопрос в отрасли решен, те же ₽6 млрд хватило бы на четыре крупные поликлиники, семь детских или столько же взрослых, но чуть меньшего размера.

Коммунальные сети: лишь капля в море

По данным издания, привести в порядок коммунальные сети на эти деньги не получилось бы. ₽6 млрд покрыли бы лишь около 4% от оценочной потребности в ₽154 млрд. Этого хватило бы на модернизацию одного крупного участка, но не всей системы Казани.

Трамваи, троллейбусы и бесплатный проезд

Хватило бы ₽6 млрд на решение транспортных проблем? Корреспондент издания читает, что вряд ли. Глава «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков оценивал полное обновление инфраструктуры электротранспорта Казани в ₽9 млрд. Оценка звучала весной 2026 года, так что сумма могла еще подрасти. Отдельный вопрос — насколько в городе вообще популярны трамваи и троллейбусы.

В интервью Inkazan Абдулхаков называл и другую цифру: ₽10 млрд в год на обслуживание всего общественного транспорта, чтобы сделать проезд бесплатным. То есть ₽6 млрд, во-первых, недостаточно, а во-вторых, ₽10 млрд пришлось бы выделять ежегодно.

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