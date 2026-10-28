В детском саду ЖК «Квартал Строгино» в Красногорске началась чистовая отделка

Группа «Самолет» приступила к чистовой отделке в новом детском саду, рассчитанном на 300 мест, который появится в ЖК «Квартал Строгино» в городском округе Красногорск. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строители приступили к благоустройству дворовой территории: идет подготовка к выполнению вертикальной планировки. Объект планируют ввести в эксплуатацию во II квартале 2027 года. Его площадь составит почти 4,2 тыс. кв. м, он сможет принять 12 групп детей в возрасте от двух до семи лет. Для детей предусмотрены кабинет логопеда и психолога, кружковая для творчества, актовый зал для, физкультурный зал и не только. Во дворе разместятся прогулочные площадки в эко-стиле, ориентированные на возраст каждой группы.

В составе комплекса ведется строительство двух детских садов на 125 и 300 мест и школы для 1100 учеников. В будущем построят поликлинику для детей и взрослых с постом скорой помощи.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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