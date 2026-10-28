В ЖК «ЭВО» в Реутове построят паркинг на 450 машино-мест

В жилом комплексе «ЭВО» в Реутове возводят паркинг на 450 машино-мест, на площадке полностью завершилось устройство свайного основания здания — работы проводит строительная компания DOGMA. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Специалисты ведут возведение вертикальных конструкций и плит перекрытия на уровне второго этажа, вскоре планируют приступить к прокладке наружных инженерных сетей. В здании будет семь этажей, его площадь превысит 15 тыс. кв. м.

Паркинг спроектирован как многофункциональный сервис-хаб: на первом этаже разместятся коммерческие помещения, автомойка и детейлинг-центр. Его оборудуют двумя бесшумными пассажирскими лифтами, автоматической системой распознавания номеров и круглосуточным видеонаблюдением. На прилегающей территории появятся прогулочные зоны с всесезонным озеленением.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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