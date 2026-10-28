Двойные дипломы с Китаем: программа СПбГЭУ пользуется спросом у студентов

Программа двойных дипломов, которую Санкт-Петербургский государственный экономический университет реализует совместно с Народным университетом Китая, оказалась востребованной у студентов. Об этом рассказал ректор петербургского вуза Игорь Максимцев. Своим мнением он поделился специально для «Вечернего Санкт-Петербурга» в рамках Второго российско-китайского энергетического диалога «Энергетическое сотрудничество России и Китая в новых экономических и политических реалиях».

По словам главы СПбГЭУ, китайский язык преподают российским студентам с 1995 года. Сегодня его изучают свыше 800 учащихся, которые также проходят стажировки в ведущих университетах Китая. У вуза налажены связи более чем с 60 образовательными партнерами в различных провинциях КНР.

«Наши студенты получают и выигрывают стипендии правительства Российской Федерации для стажировок в Китае. Знания, которые дают Народный университет Китая и СПбГЭУ востребованы в рамках двустороннего сотрудничества, а у ребят есть сильная мотивация учиться. Программа идет на китайском и русском языке: студенты получают качественное образование и, безусловно, их компетенции востребованы после окончания программы на рынке труда», — поделился Игорь Максимцев.

Кроме того, Максимцев отметил: вместе с китайскими коллегами СПбГЭУ прорабатывает дальнейшее развитие данного направления. В частности, по инициативе Народного университета Китая обсуждается создание «Университета Дружбы» на территории КНР. В его стенах планируют запустить совместные программы по энергетике. По мнению ректора, такие программы будут интересны и востребованы как в Китае, так и в России.

«Еще раз повторюсь, многие студенты, которые изучают китайский язык в стенах нашего университета, выразили большую заинтересованность в дальнейшем обучении в рамках двухсторонней магистерской программы», — заключил Игорь Максимцев.

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