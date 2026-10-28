В Химках поставили на кадастр новый дом в ЖК «Новый Зеленоград»

В Химках поставили на кадастровый учет новый дом в ЖК «Новый Зеленоград», теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь новостройки составила 16,7 тыс. кв. м, в ней разместили 448 одно- и двухкомнатных квартир с высотой потолков от 2,8 м. В подземной части предусмотрены кладовые помещения.

Во дворе обустроили две детские площадки, спортивную зону, зону спокойного отдыха с садово-парковой мебелью, шезлонгами, гамаком и парковыми качелями.

Пятый корпус стал частью уже действующего жилого квартала, в комплексе введены в эксплуатацию десять домов, в которых живут более 4 тыс. человек. На первых этажах работают свыше 30 объектов коммерческой инфраструктуры, а также детский сад на 190 мест, частный детский сад и начальная школа.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.