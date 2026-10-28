Голкипер ЦСКА установил исторический рекорд в матче со «Спартаком»

Голкипер ЦСКА Максим Бориско стал первым в истории Российской премьер-лиги (РПЛ) вратарем, одержавшим три подряд сухих победы над московским «Спартаком», сообщил канал «РУСТАТ».

В 12-м туре ЦСКА обыграл красно-белых со счетом 2:0. Две предыдущие победы Бориско одержал в минувшем сезоне, когда выступал за «Балтику» (3:0, 1:0).

В матче со «Спартаком» Бориско сделал 10 сэйвов и был признан лучшим игроком встречи. Примечательно, что для голкипера это был первый матч в составе ЦСКА в РПЛ. До этого основным вратарем считался Владислав Тороп, а Бориско защищал ворота армейцев в кубковых играх.

После успешной игры в дерби Бориско был включен Валерием Карпиным в расширенный список сборной России на ноябрьские матчи.

Ранее стало известно, почему Карпин не вызвал в сборную лучшего бомбардира РПЛ Максима Глушенкова.