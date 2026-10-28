Голкипер ЦСКА установил исторический рекорд в матче со «Спартаком»

«РУСТАТ»: голкипер ЦСКА Бориско установил рекорд РПЛ в матчах со «Спартаком»

Культура и спорт

Фото: [ПФК ЦСКА]

Голкипер ЦСКА Максим Бориско стал первым в истории Российской премьер-лиги (РПЛ) вратарем, одержавшим три подряд сухих победы над московским «Спартаком», сообщил канал «РУСТАТ».

В 12-м туре ЦСКА обыграл красно-белых со счетом 2:0. Две предыдущие победы Бориско одержал в минувшем сезоне, когда выступал за «Балтику» (3:0, 1:0).

В матче со «Спартаком» Бориско сделал 10 сэйвов и был признан лучшим игроком встречи. Примечательно, что для голкипера это был первый матч в составе ЦСКА в РПЛ. До этого основным вратарем считался Владислав Тороп, а Бориско защищал ворота армейцев в кубковых играх.

После успешной игры в дерби Бориско был включен Валерием Карпиным в расширенный список сборной России на ноябрьские матчи.

Ранее стало известно, почему Карпин не вызвал в сборную лучшего бомбардира РПЛ Максима Глушенкова.

Читайте также

«Всегда отталкиваюсь от футболистов»: Мостовой отказался признавать заслуги Шварца в лидерстве «Динамо»

«Всегда отталкиваюсь от футболистов»: Мостовой отказался признавать заслуги Шварца в лидерстве «Динамо»

36-летняя певица Нюша сменила имя

36-летняя певица Нюша сменила имя

«Беспринципно использованная дочка»: Катя Гордон высказалась об интервью Собчак с Самойловой

«Беспринципно использованная дочка»: Катя Гордон высказалась об интервью Собчак с Самойловой

Швеция может лишиться чемпионата мира по лыжным гонкам из-за русофобской позиции

Швеция может лишиться чемпионата мира по лыжным гонкам из-за русофобской позиции

62-летняя Азиза призналась, что сама сбрила волосы

62-летняя Азиза призналась, что сама сбрила волосы

49-летний Ираклий Пирцхалава пережил клиническую смерть

49-летний Ираклий Пирцхалава пережил клиническую смерть

Два российских голкипера попали в тройку звезд матча НХЛ

Два российских голкипера попали в тройку звезд матча НХЛ

В НХЛ дебютировал самый высокий вратарь в истории лиги

В НХЛ дебютировал самый высокий вратарь в истории лиги

«Я очень склонна к полноте»: экс-солистка группы «Мираж» Овсиенко рассказала о фигуре

«Я очень склонна к полноте»: экс-солистка группы «Мираж» Овсиенко рассказала о фигуре

Леонид Слуцкий считает тренера «Рубина» рвачом и приспособленцем

Леонид Слуцкий считает тренера «Рубина» рвачом и приспособленцем

Голкипером «Спартака» интересуются три европейских клуба

Голкипером «Спартака» интересуются три европейских клуба

Капризов забил в десятом матче сезона, непобедимый Кочетков: русский день в НХЛ

Капризов забил в десятом матче сезона, непобедимый Кочетков: русский день в НХЛ

Добавьте mosregtoday.ru в избранное