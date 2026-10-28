Капризов забил в десятом матче сезона, непобедимый Кочетков: русский день в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в ночь на 28 октября прошли 11 матчей регулярного чемпионата. Портал «Подмосковье сегодня» рассказывает о том, как проявили себя в этих играх российские хоккеисты.

Капризов — лучший снайпер сезона

Нападающий Кирилл Капризов был признан первой звездой матча «Юта Маммот» — «Миннесота Уайлд» (3:1). Нападающий забросил победную шайбу, а также отметился ассистом. Россиянин забил уже в десятом матче с начала сезона. Всего на его счету 23 (14+9) очка в 14 играх.

Капризов закрепил лидерство в борьбе за «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу). Он на две шайбы опережает Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерз». В спорте бомбардиров форвард «Миннесоты» вышел на чистое третье место. Больше набранных очков только у лидеров «Нефтяников» — Коннора Макдэвида (34) и Драйзайтля (24).

«Миннесота» остается самой русской командой. В матче с «Ютой» заброшенной шайбой отметился еще и Максим Шабанов. Защитник «Мамонтов» Михаил Сергачев поучаствовал в голе престижа — у него уже 12-й ассист в сезоне.

Кочетков не проигрывает с начала сезона

Фото: [ НХЛ ]

Голкипер «Каролина Харрикейнз» Петр Кочетков одержал восьмую победу подряд со старта сезона (повторение рекорда франшизы). На этот раз с россиянином в воротах «Ураганы» одолели «Бостон Брюинз» (2:1). Кочетков отразил 14 бросков из 15.

Одержал победу и Сергей Варламов. В серии буллитов «Нью-Йорк Айлендерс» одолели «Нэшвилл Предаторз» (4:3). Варламов сделал 20 сэйвов после 23 бросков.

Ярослав Аскаров проиграл, но был признан второй звездой матча. На долю голкипера «Сан-Хосе Шаркс» в игре с «Баффало Сейбрз» выпало немало работы: россиянин отразил 38 бросков из 39 и совершил несколько эффектнейших спасений.

Канцеров поборется за «Колдер Трофи»

Фото: [ ХК «Чикаго Блэкхокс» ]

Нападающий «Чикаго Блэкхокс» Роман Канцеров успешно адаптируется в НХЛ. В матче с «Лос-Анджелес Кингз» (2:1) россиянин забросил пятую шайбу в сезоне и был признан третьей звездой матча.

Канцеров вполне может побороться за «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку). Среди дебютантов сезона — он лучший снайпер. Правда, по набранным очкам россиянин только восьмой. В его активе 5 (5+0) баллов. Но расстояние от лидирующих Джеймса Хэгенса из «Бостон Брюинз» и Ивара Стенберга из «Сан-Хосе» (по 9 очков) не слишком большое. А результативные баллы за передачи в тройке с Патриком Кэйном и Коннором Бедардом у Канцерова появятся обязательно. Его влияние на игру команды ничуть не меньшее, чем у главных конкурентов.

Ассистентские баллы

В отчетный игровой день по одну баллу за результативные передачи записали на свой счет Валерий Ничушкин («Коламбус Блю Джекетс»), Арсений Грицюк («Нью-Джерси Дэвилз»), Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»), Иван Барбашев («Вегас Голден Найтс»).

Отдельно можно отметить нападающего «Дьяволов» Грицюка, который ударно начал свой второй сезон в НХЛ. Прямо сейчас россиянин является третьим бомбардиром команды, в его активе 10 (6+4) очков в 12 матчах.