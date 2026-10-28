Минтранс Подмосковья рассказал о дорожной обстановке

Утром в среду, 28 октября, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», Ленинградском, Щелковском, Носовихинском шоссе. Кроме того, пробки есть на Рязанском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

При планировании поездок в столицу водителей призвали учитывать ограничения автомобильного движения на центральных улицах города в связи с проведением саммита.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.