Если зимой квартира остается холодной, а радиаторы едва нагреваются, платить за отопление в полном объеме жильцы не обязаны. О том, какой должна быть температура в комнатах, как добиться фиксации нарушения и куда жаловаться, если управляющая компания не реагирует, REGIONS рассказал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Нормативы температуры

Как подчеркнул парламентарий, терпеть холод и оплачивать некачественную услугу люди не должны. Но для перерасчета значение имеет не температура самих батарей, а фактическая температура воздуха в помещении. Ночью, с нуля до пяти часов, допустимо снижение на три градуса. В регионах с суровым климатом действуют более высокие нормативы.

«Если в квартире холодно, жители имеют право потребовать устранения проблемы и перерасчета платы за отопление. По закону температура в жилых комнатах должна быть не ниже +18 градусов, в угловых — не ниже +20», — пояснил Пахомов.

Как оформить перерасчет

Если в квартире холоднее положенного, первым делом нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу. Специалисты обязаны замерить температуру воздуха и составить акт о нарушении. Этот документ и станет главным основанием для перерасчета. Причем сумма скидки растет с каждым часом, пока температура не соответствует норме.

«Первым делом нужно позвонить в аварийно-диспетчерскую службу. Обращение обязаны зарегистрировать, сообщить его номер и назначить проверку в течение двух часов, если с жителем не согласовано другое время», — рассказал депутат.

К примеру, при платеже ₽5 тыс. в месяц и двух градусах ниже нормы в течение десяти часов скидка составит ₽150. Перерасчет положен и при долгих отключениях отопления: по закону суммарно за месяц они не должны превышать 24 часов, а предельная длительность одного перерыва зависит от температуры в помещении и составляет от четырех до 16-ти часов.

«Если температура ниже допустимой, плата за отопление уменьшается на 0,15% от месячной суммы за каждый час и каждый градус отклонения», — подчеркнул Пахомов.

Если УК не реагирует

А что делать, если управляющая компания не присылает специалистов или отказывается признавать проблему? По словам Пахомова, отсутствие представителя коммунальной организации не лишает жильцов возможности доказать нарушение. Такой порядок действует, в частности, когда исполнитель не провел проверку в срок. Составленный акт пригодится и для перерасчета, и для дальнейшего разбирательства.

«Если управляющая компания не реагирует, жители могут составить акт самостоятельно. Его должны подписать как минимум два потребителя и председатель совета дома или ТСЖ», — объяснил парламентарий.

Если решить вопрос с организацией, отвечающей за услугу, не удается, депутат советует обращаться в Государственную жилищную инспекцию. Крайняя мера — суд. При этом уменьшение суммы в платежке вовсе не означает, что коммунальщики могут и дальше оставлять жильцов мерзнуть.

«Перерасчет не снимает с ответственных организаций обязанности устранить нарушение и обеспечить нормальное отопление», — заключил Пахомов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за пять дней тепло подали на все социально значимые объекты.