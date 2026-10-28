В Московской области от родителей с ВИЧ родились почти 270 здоровых детей

С начала 2026 года в Подмосковье родились 268 здоровых детей от родителей с ВИЧ-положительным статусом, им помогают в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом Московской области. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Соблюдение рекомендаций врачей Центра позволяет свести вероятность передачи ВИЧ от матери к ребенку практически к нулю», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В министерстве призвали пары заранее пройти обследование на ВИЧ при планировании беременности, для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку самым важным является первый этап — прием антиретровирусной терапии во время беременности.

Узнать подробнее о правилах постановки на учет в областной центр и о рекомендациях беременным и молодым родителям можно по ссылке.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.