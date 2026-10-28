В Богородском округе ликвидировали торфяной пожар
Торфяной пожар ликвидировали в Богородском округе
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Во вторник, 27 октября, на территории лесного фонда Московской области обнаружили один пожар, местные жители заметили очаг возгорания в полукилометре от садового товарищества «Восход-2» Богородского округа и сообщили об этом по телефону 112. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
Информацию об этом передали в Региональную диспетчерскую службу Мособлкомлеса, пожар ликвидировали три человека личного состава лесопожарных формирований и две единицы техники. Причиной стали нарушения правил пожарной безопасности гражданами, подозреваемые в поджогах устанавливаются.
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