Производство инновационных систем отопления запустят в Подмосковье

Производство инновационных систем отопления запустит в Подмосковье компания «Луч Тепла». Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Для реализации проекта компания получила участок в Ступино в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль». Его площадь составляет 2,2 гектара. На участке возведут производственно-складской комплекс. Общая площадь застройки составит около четырех тысяч квадратных метров.

В строительство и запуск предприятия будет инвестировано порядка 120 миллионов рублей. Ввести объект в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2026 года. Ожидается, что на предприятии появится как минимум три десятка новых рабочих мест.

Как рассказали в компании, уникальность производства заключается в использовании специального графеново-полимерного состава. Он наносится на поверхность сверхпрочной керамогранитной плиты и обеспечивает равномерный нагрев воздуха, в том числе даже в дальних уголках помещения. Площадь нагревающего элемента большая, что позволяет устанавливать такие плиты не только в обычных домах, но и на промышленных объектах.