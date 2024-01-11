«Провоцирует возгорания»: названа возможная причина участившихся пожаров в Москве и области

Минувшей ночью в столичном регионе произошло несколько крупных пожаров: горел цех в подмосковном поселке Обухово и производственное здание на шоссе Энтузиастов в Москве.

Возможно, участившиеся пожары – не просто совпадение, считают специалисты по пожарной безопасности производителя аэрозольных систем пожаротушения «НПО Соболевский завод».

«С приходом аномальных морозов увеличивается и число пожаров, в которых гибнут люди. Практика и статистика МЧС показывает, что резкое похолодание служит фактором, провоцирующим возгорания. В основном, это связано с нарушением правил эксплуатации электрооборудования, несоблюдением техники безопасности при проведении ремонтных работ и выходом из строя оборудования», — пояснили журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня» в пресс-службе компании.

Собеседник подчеркнул, что с наступлением холодов чаще используются дополнительные приборы обогрева. Их неправильная эксплуатация или перегрузка электросети также может привести к пожару.

В компании добавили, что в вышеуказанных случаях обошлось без пострадавших благодаря тому, что люди успели выйти из помещений вовремя.

«По предварительным данным, поджег исключается. В истинных причинах случившегося разберутся специалисты МЧС. Но, что бы ни стало причиной возгорания в каждом конкретном случае, колоссальных убытков и последствий можно избежать, придерживаясь элементарных правил противопожарной безопасности», — подытожили эксперты.

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