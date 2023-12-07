«Ими украшали елки еще в прошлом столетии»: озвучена смертельная опасность новогодних гирлянд

Гирлянда — один из атрибутов новогоднего настроения, однако если она будет некачественной, высок риск возгорания, которое может закончиться печально, рассказали специалисты по пожарной безопасности производителя аэрозольных систем пожаротушения «НПО Соболевский завод».

Как отмечают эксперты, для поднятия настроения и скорейшего приближения Нового года люди активно декорируют квартиры новогодними аксессуарами: на окна клеят снежинки из бумаги, наносят искусственный снег, вешают гирлянды.

«Украшения из огоньков все чаще используют в качестве декора не только на елках. Однако иногда яркие гирлянды приводят к трагедии, становятся причиной пожара. Чтобы отметить новогодние праздники без происшествий, нужно выбирать правильные гирлянды и умело ими пользоваться», — отметили специалисты в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Во-первых, подчеркнули они, не стоит использовать визуально неисправную гирлянду, с нарушением изоляции, у которой оголены провода, перегорели или разбиты лампочки. Во-вторых, особую опасность в себе таят раритетные украшения советского образца.

«Сейчас гирлянды, в основном, состоят из LED-огоньков. Они не выделяют тепла. А в тех, которыми украшали елки еще в прошлом столетии, стоят лампы накаливания, отличительной особенностью которых является нагревание. От времени и старости в таких гирляндах стареет проводка, изнашивается вилка, что может стать причиной возгорания», — добавили представители завода.

Подчеркивается также, что гирлянды, как и пиротехнику, необходимо приобретать в специализированных местах, при этом важно запросить у продавца сертификат соответствия товара. На коробке должна быть указана вся необходимая маркировка: дата производства, изготовитель, партия, информация о том, что изделие нельзя использовать детям до трех лет.

«У провода должна быть толстая изоляция, расстояние между вилкой и ближайшей лампочкой не менее 1,5 м. Новогодние огоньки ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра, обязательно выключать гирлянду из сети при уходе из дома и на ночь. И если вы думаете, что гирлянды на батарейках безопаснее тех, что работают от электричества, это большое заблуждение. Они также таят в себе опасность, как и любые электроприборы», — подытожили эксперты.

Ранее мы сообщали о том, что в Москве дети погибли из-за гирлянды китайского производства.