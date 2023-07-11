Путин отметил негативные тенденции в банковской сфере США

Фото: [ Президент РФ Владимир Путин и глава банка ВТБ Андрей Костин во время встречи в Кремле/Александр Казаков/ТАСС ]

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным заявил о наличии негативных тенденций в банковской сфере США.

С учетом их повышение финансового суверенитета России произошло очень вовремя, отметил российский лидер.

Костин рассказал, что западные санкции помогли банковской сфере России выработать определенный иммунитет. Принятые против России меры в большей степени затронули как раз западные страны, которые из-за санкций, которые привели к разрушению системы мировой торговли, инфляции и обесцениванию банковских активов. На этом фоне банковский сектор России чувствует себя уверенно.

Глава ВТБ отметил, что в прошлом году банк понес определенные убытки, но они произошли из-за того, что у него «просто забрали собственность».