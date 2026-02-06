Работодатели не доверяют «попрыгунчикам»: рекрутеры негативно оценивает частую смену работы

Согласно опросы, почти половина рекрутеров негативно оценивает соискателей, которые меняют место работы чаще одного раза в год. Каждый второй работодатель с подозрением относится к кандидатам, переходящим в новую компанию чаще, чем раз в полгода.

Кроме того, длительный перерыв в карьере вызывает вопросы: 42% нанимателей считают, что более года безработицы без уважительной причины может указывать на сомнения в компетентности специалиста.

В то же время мнение самих работников оказалось противоположным. Большинство из них, 55%, считают, что менять работу следует по обстоятельствам, а не придерживаться строгих сроков. Доля таких сотрудников за последние годы выросла на 7%. Только каждый седьмой участник опроса советует менять работодателя как можно реже.

Интересно, что подход к карьере сильно зависит от уровня дохода. Так, россияне с зарплатой от 150 тыс. руб. в месяц реже всех придерживаются точки зрения о минимальной смене работы. Они чаще выступают за переход к новому работодателю каждые три или пять лет.

Эксперты отмечают, что в большинстве секторов российского рынка труда сегодня реально реализовать стратегию более частой смены работы. Однако они предупреждают о возможном росте числа работников, оформленных по гражданско-правовым договорам, что может быть косвенным признаком готовящихся сокращений. При этом долгосрочный тренд сохраняется: чем моложе соискатель, тем чаще он считает нормальным менять место работы.

С точки зрения оценки персонала, особенно на руководящих позициях, работодателям требуется значительное время. Большинству топ-менеджеров необходимо около трех лет, чтобы полностью войти в ритм работы новой компании и достичь пика своей эффективности к пятому году.

К концу четвертого года работы обычно становится понятно, способен ли руководитель доводить свои инициативы до качественного результата и адаптироваться к долгосрочным стратегическим вызовам.

