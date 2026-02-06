Работодатели не доверяют «попрыгунчикам»: рекрутеры негативно оценивает частую смену работы
«Ъ»: работодатели ценят лояльность и настороженно смотрят на частую смену работы
Большинство работодателей по-прежнему высоко ценят лояльность сотрудников, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску SuperJob.
Согласно опросы, почти половина рекрутеров негативно оценивает соискателей, которые меняют место работы чаще одного раза в год. Каждый второй работодатель с подозрением относится к кандидатам, переходящим в новую компанию чаще, чем раз в полгода.
Кроме того, длительный перерыв в карьере вызывает вопросы: 42% нанимателей считают, что более года безработицы без уважительной причины может указывать на сомнения в компетентности специалиста.
В то же время мнение самих работников оказалось противоположным. Большинство из них, 55%, считают, что менять работу следует по обстоятельствам, а не придерживаться строгих сроков. Доля таких сотрудников за последние годы выросла на 7%. Только каждый седьмой участник опроса советует менять работодателя как можно реже.
Интересно, что подход к карьере сильно зависит от уровня дохода. Так, россияне с зарплатой от 150 тыс. руб. в месяц реже всех придерживаются точки зрения о минимальной смене работы. Они чаще выступают за переход к новому работодателю каждые три или пять лет.
Эксперты отмечают, что в большинстве секторов российского рынка труда сегодня реально реализовать стратегию более частой смены работы. Однако они предупреждают о возможном росте числа работников, оформленных по гражданско-правовым договорам, что может быть косвенным признаком готовящихся сокращений. При этом долгосрочный тренд сохраняется: чем моложе соискатель, тем чаще он считает нормальным менять место работы.
С точки зрения оценки персонала, особенно на руководящих позициях, работодателям требуется значительное время. Большинству топ-менеджеров необходимо около трех лет, чтобы полностью войти в ритм работы новой компании и достичь пика своей эффективности к пятому году.
К концу четвертого года работы обычно становится понятно, способен ли руководитель доводить свои инициативы до качественного результата и адаптироваться к долгосрочным стратегическим вызовам.
Ранее председатель комитета по труду и социальной политики Государственной думы РФ Ярослав Нилов назвал главные причины жалоб работников.