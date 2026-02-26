Раскрыт размер пенсии бывших госслужащих

Размер пенсионного обеспечения федеральных государственных гражданских служащих в России по состоянию на 1 января 2026 года составляет 39 268 рублей в месяц. Об этом со ссылкой на данные системы Социального фонда России сообщает РИА Новости .

Всего в России насчитывается 97,3 тысячи человек данной категории пенсионеров. Анализ статистики также показывает разницу в выплатах в зависимости от трудового статуса. Так, граждане, продолжающие работать после выхода на пенсию, получают в среднем 40 341 рубль. В то же время выплаты неработающим пенсионерам из числа бывших госслужащих несколько ниже и равняются 39 167 рублям.

Примечательно, что подавляющее большинство пенсионеров данной категории (около 89 тысяч человек) не продолжают трудовую деятельность.

