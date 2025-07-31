Раскрыт уровень роста цен на курятину в России

Российский рынок курятины демонстрирует редкую стабильность — несмотря на сезонный рост спроса, цены практически не меняются. Как сообщают в Минсельхозе, за первое полугодие производство птицы выросло на 3%, достигнув 3,5 млн тонн. Этот рост позволяет сдерживать инфляционное давление: оптовые цены увеличились всего на 5%, а розничные — менее чем на 3% за год. Об этом сообщает Life.ru.

Особенно показателен июльский спад на 0,1% в рознице. Отраслевые эксперты связывают эту тенденцию с планомерным наращиванием объемов производства. По словам главы Птицеводческого союза Галины Бобылевой, потребители продолжают покупать курятину практически по прошлогодним ценам. Даже мясо механической обвалки, пережившее резкое падение цен в начале года, теперь стабилизировалось.

Секрет такой устойчивости — в слаженной работе отечественных производителей. В отличие от других категорий продуктов, куриное мясо до конца года может увеличиваться в цене медленнее общей инфляции. Это редкий пример, когда эффективность отрасли напрямую влияет на благосостояние граждан, сохраняя доступность базового белкового продукта для большинства семей.

Ранее сообщалось, что цены на курятину резко выросли на 18% в опте за год.