Россиянам напророчили повышение МРОТ до 20% с Нового года

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится примерно на 20%. Об этом сообщил Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, в интервью ТАСС .

В этом году минимальный размер оплаты труда составляет 22 440 рублей до вычета налога на доходы физических лиц.

По мнению Нилова, индексация этого показателя может достичь примерно такого уровня, который будет превышать прогнозируемое значение инфляции.

По его прогнозам, в следующем году МРОТ достигнет 27 тыс руб. Это повышение затронет зарплаты примерно 4–5 млн россиян.

Стоит отметить, что Нилов не первый, кто всерьез заговорил о повышении минимального размера оплаты труда в России. Ранее его предложил удвоить председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Соответствующий проект закона уже внесен парламентариями на рассмотрение на ближайшей сессии Госдумы.