Россияне сняли 100 миллиардов рублей наличными во время мятежа Пригожина

Жители РФ обналичили 100 млрд рублей во время мятежа, поднятого Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». Данная информация имеется в материалах Центрального Банка РФ о кредитно-денежной политике, опубликованных в Сети .

Согласно данным ЦБ, на даты мятежа ЧВК пришлась 1/5 часть оттока ликвидности за весь месяц. Там отметили, что это являлось рекордным всплеском обналичивания денег россиянами с сентября 2022 года. Тогда это было связано с объявлением о проведении мобилизации в РФ.

В ЦБ заявили, что увеличение объема наличных не будет иметь негативных последствий, если проводить денежно-кредитную политику. Представители отметили, что Центробанком учитывается отток ликвидности при определении параметров для проведения операций.

В июле представители банка отметили, что данные события не сказались на курсе рубля. Резкий скачок американского доллара и евро там назвали временным.