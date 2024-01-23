Российские инвесторы уведомили минфин Белоруссии о дефолте по белорусским евробондам

Республика Беларусь отказалась производить выплаты в ранее установленном порядке по ряду выпусков ценных бумаг. Российские инвесторы не согласны с таким шагом, и они направили уведомление в белорусское правительство. Об этом сообщило РБК .

Группа инвесторов из РФ состоит из пяти компаний и восьми физических лиц. Она направила уведомление в белорусское министерство финансов о том, что данная группа владеет белорусскими еврооблигациями из пяти выпусков на сумму в 178 миллионов долларов. Она не получила по ним установленные выплаты, и поэтому готова обратиться в Лондонский третейский суд для разбирательства по данному поводу. Подобное решение о приостановке выплат является техническим дефолтом.

«Дефолт Республики Беларусь по указанным выше еврооблигациям стал результатом невыполнения Национальным банком Республики Беларусь своих обязательств», - так считают инвесторы.

Ранее Белоруссия приостановила выплаты по целому ряду выпусков еврооблигаций. Затем выплаты по ним снова возобновили, но по совершенно другому механизму.

Ранее Соединенным Штатам эксперты предсказали вероятность скорого дефолта. Непомерные траты Белого дома в последнее время нарастают, как снежный ком. Это усугубляется сразу двумя конфликтами, в которые вовлечена Америка. Она стремится одновременно поддерживать и Израиль, и Украину. Это становится непосильной ношей для американской экономики.