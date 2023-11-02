«Дефолт, раскол, гражданская война»: конфликты на Ближнем Востоке и Украине могут привести США к краху

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает набирать обороты и привлекать к себе внимание мировой общественности. В то же время США все больше втягиваются в противостояние Израиля и ХАМАС, но не прекращают спонсировать Украину.

Политолог Сергей Разгуляев рассказал нам, выдержит ли бюджет Вашингтона столь серьезную нагрузку. Ведь поддержание сразу двух масштабных конфликтов, требующих огромных денежных вливаний, является сложной задачей даже для столь развитой страны, как Соединенные Штаты.

«Бюджет США — это медленно тикающая бомба. Госдолг — 35 трлн долларов. Америка тонет и захлебывается. Они лихорадочно ищут способы, чтобы развязать где-либо в мире глобальную войну: с Украиной не вышло, переключились на Ближний Восток. Война все «спишет», и проблемы с долгами решатся, в противном случае «взрыв» неизбежен», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сейчас у Вашингтона имеются серьезные проблемы, добавил эксперт. Это граждане, которые устали вкладываться в попытки Киева показать хоть какой-то результат на поле боя.

«Местные жители уже сейчас несут потери, открыто выступают против поддержки Украины. Они устали от бардака, устали спонсировать войны, которые разжигают США раз за разом, не отстаивая свои национальные интересы и интересы народа внутри страны. А уже в 2024 году мы сможем наблюдать дефолт, раскол Америки, а также гражданскую войну на ее территории. И США станут «Разъединенными Штатами». Терпение народа не бесконечно, и это определенно закат Америки», — отметил Разгуляев.

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