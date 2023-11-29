Российское пиво пробивает дорогу в Африку

Он сообщил, что в настоящее время «Балтика» поставляет пиво в более чем 40 стран мира. Среди партнеров компании есть и африканские страны, но не ЮАР. «Балтика» хотела бы осуществлять поставки и в саму Южно-Африканскую республику, и использовать ее как хаб для дальнейшего продвижения на континент.

Также развивать партнерство с ЮАР планирует и группа компаний «Руст», один из крупнейших российских производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции.