Росстат зафиксировал замедление роста реальных зарплат в мае до 4,2%

Рост реальных зарплат (скорректированных на инфляцию) замедлился до 4,2% в мае в годовом выражении против 4,6% в апреле. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в докладе Федеральной службы государственной статистики (Росстат), передает РИА Новости.

Так, среднемесячная начисленная заработная плата в мае составила 99 422 руб., что на 14,5% больше, чем годом ранее. Однако значительная часть этого роста была «съедена» инфляцией, что и привело к снижению темпов роста в реальном выражении.

За первые пять месяцев 2025 года реальные зарплаты выросли на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти показатели несколько ниже прогнозных значений — Министерство экономического развития РФ ожидает, что по итогам всего 2025 года реальные зарплаты вырастут на 6,8%.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала, где россияне могут заработать миллион.