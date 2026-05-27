Россиянам рассказали, почему микроквартиры покупают от бедности, а не от хорошей жизни

Микроквартиры и апартаменты площадью от 20 квадратных метров и меньше по-прежнему присутствуют на российском рынке, но покупают их вовсе не от хорошей жизни. Такую оценку в беседе с Общественной Службой Новостей дал вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

По его словам, на московском рынке таких объектов довольно много, включая апартаменты, переделанные из бывших гостиничных номеров — речь идет о залах двухзвездочных отелей, где даже отдельный санузел был не везде. И покупают это жилье не из-за любви к минимализму, а скорее от бедности или ради обретения минимальной самостоятельности.

Риелтор уточнил, чтобы понять, кто же становится владельцем таких «насекомых», достаточно взглянуть на портрет типичного покупателя. Это люди, которые не могут позволить себе стандартную однушку, но стремятся к независимости. У них нет семьи и детей, большую часть времени они проводят вне дома — в кафе, ресторанах, фитнес-клубах или на встречах с друзьями. Квартира им нужна исключительно для ночлега: они редко завтракают дома и практически не готовят. Чаще всего это переехавшие из регионов — из пригорода в крупный город или из областного центра в столицу. Если есть накопления — покупают, если нет — арендуют. И в этом сегменте, как отмечает Апрелев, прослеживается два основных сценария: либо человек покупает микро-жилье для себя, чтобы спасти сбережения от инфляции, либо — для последующей посуточной сдачи в аренду.

По его мнению, последствия такого выбора далеки от радужных. Доходность от сдачи микроквартир составляет примерно 8–10% годовых, что, по словам эксперта, не очень привлекательно для инвестиций. К тому же таких объектов на рынке становится все больше, и вполне может возникнуть их избыток. А как только у владельца появляется семья и планы на детей, такая недвижимость мгновенно теряет всякую целесообразность. Интересно, что девелоперы прекрасно понимают эту психологию и намеренно дробят пространство: если стандартную однушку в Москве продают по 300 тыс. рублей за квадратный метр, то за метр в помещении площадью 20 квадратов можно выручить до 350 тыс. Им выгодно продавать воздух, а покупатель вынужден за него платить.

Итог, который подводит Апрелев, печален, но честен: микроквартиры — это не тренд и не выбор современного горожанина. Это вынужденная мера, продиктованная либо низким достатком, либо отчаянным желанием вырваться из съемного угла. И даже на фоне охлаждения рынка ипотеки (ставки по рыночной ипотеке на новостройки хоть и снизились, но остаются высокими) такой формат жилья остается нишей для одиночек и приезжих. Пока у человека нет семьи, он готов ночевать в коробке. Но как только появляется второй — и тем более третий — человек, эта экономия превращается в трагедию.

