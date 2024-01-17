Сбербанк сумел нарастить свою чистую прибыль в пять раз за последний год

На протяжении прошлого года Сбербанк заработал почти 1,5 триллиона рублей чистого дохода. Это в 5 раз больше, чем в 2022 году. Об этом заявил Герман Греф, председатель правления Сберегательного банка, его слова привела Lenta.ru .

Таким образом, рентабельность капитала у этой финансовой организации составила 24,7%. Сбербанк удалось достичь ряда отличных показателей. Он привлек новых клиентов и улучшил свои позиции на ключевых финансовых рынках.

«По итогам 2023 года портфель средств физических лиц превысил 22,6 триллиона рублей и увеличился на рекордные 4,3 триллиона рублей», - сообщил Греф об одном из достижений.

По его утверждению, прошлый год стал знаковым для Сбербанка, поскольку тот в его течении сумел определиться со своей стратегией и направлениями для развития.

Ранее Сбербанк изменил условия для выдачи льготных ипотечных кредитов. Эксперты высоко оценили нововведения и указали, что для поддержки застройщиков теперь приняты эффективные меры.