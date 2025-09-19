Спонтанные покупки: как россияне увеличивают свои расходы на еду

Согласно исследованию, проведенному сервисами Сравни и KOLOBOX, каждый пятый житель России выделяет на продукты питания свыше 40% своего ежемесячного бюджета. При этом для 10% опрошенных эта статья расходов превышает 50 тыс. руб. Значительное влияние на увеличение этих трат оказывают импульсивные покупки, зачастую не самых полезных, но привлекательных продуктов. Основной мотив таких приобретений — стремление доставить себе удовольствие.

Как передает «Газета.RU», более половины (54%) участников исследования выразили желание избавиться от привычки спонтанных покупок «вкусняшек», осознавая их влияние на раздувание бюджета. Еще 10% предпочли бы заменить эти продукты более здоровыми альтернативами, поскольку чаще всего спонтанно приобретаются сладости (42%) и готовые блюда, такие как роллы, пицца, паста и прочее (31%). Напитки (12%), снеки (9%) и фастфуд (6%) покупаются импульсивно реже.

Причины таких покупок разнообразны: 54% респондентов стремятся развлечься и улучшить настроение. Каждый четвертый (26%) признался, что импульсивные приобретения совершаются под влиянием акционных предложений, из-за ощущения выгоды. Десятая часть опрошенных пытается таким образом справиться с негативными эмоциями и стрессом, 7% утоляют голод, а 3% просто имеют привычку регулярно покупать «что-нибудь вкусненькое».

Опрос также показал, что 10% респондентов тратят на еду свыше 50 тыс. руб. в месяц, четверть (25%) — от 30 до 50 тыс. 15% опрошенных тратят от 20 до 30 тыс. или от 10 до 20 тыс. руб. Чуть более трети (35%) ограничиваются суммой менее 10 тыс. руб. в месяц.

Кроме того, выяснилось, что у каждого пятого россиянина расходы на питание составляют более 40% от дохода, почти у трети (30%) — до 30% бюджета, а у каждого десятого (11%) — от 30 до 40%.

Ранее сообщалось, что россияне сократили расходы на ремонт и обустройство жилья на 25%.