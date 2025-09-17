На чем экономят россияне в ремонте? Окна, двери и... собственный комфорт

Согласно исследованию, проведенному компанией «Роквул», жители России в 2025 году стали существенно меньше тратить на ремонт и благоустройство своих домов и квартир, зафиксировано снижение расходов на 25%. Эксперты отмечают, что ради экономии граждане готовы пренебречь комфортом и безопасностью, урезая бюджет в первую очередь на те компоненты, которые обеспечивают теплоизоляцию, звукоизоляцию и общую безопасность жилища.

Опрос выявил, что треть опрошенных (34%) отдают предпочтение более доступным по цене окнам и дверям, 33% сокращают траты на отделочные работы, а 21% экономят на материалах для шумоизоляции. Александр Коршунов, представитель компании «Роквул», отметил, что подобная экономия на базовых элементах, таких как окна, двери и шумоизоляция, кажется незначительной, поскольку на первый взгляд они связаны в основном с удобством — теплом и тишиной, а возможные угрозы безопасности не всегда осознаются.

Он подчеркнул, что именно эти факторы часто определяют качество жизни. Он также пояснил, что экономия на шумоизоляционных материалах может привести к постоянному стрессу и недостатку сна, так как тишина играет важную роль в полноценном отдыхе и восстановлении сил.

Результаты опроса показали, что большинство россиян (56%) ощутили последствия экономии на строительных материалах. Наиболее распространенные проблемы включают необходимость полной переделки ремонта (22%), появление неприятного запаха и токсичность используемых материалов (13%), повышенный риск пожара (12%), а также ухудшение самочувствия и возникновение аллергических реакций (9%).

Ранее сообщалось, что ГД отклонила закон о едином «режиме тишины» для всей России.