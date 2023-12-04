Spotify уволит 17 процентов сотрудников на фоне падения прибыли

Музыкальный стриминговый сервис Spotify сократит на 17% число персонала. Об этом сообщил глава и один из основателей компании Даниэль Эк.

Он назвал решение «трудным» и сообщил, что оно принято из-за замедления экономического роста.

По итогам 2022 года операционная прибыль компании уменьшилась на 659 млн евро, а чистая прибыль – на 430 млн евро. До 2018 года Spotify считалась убыточной компанией, поскольку авторские отчисления музыкантам превышали сборы по подписке.

В запущенном в 2006 году в Швеции Spotify работает более 9,2 тысячи человек. В этом году к услугам сервиса обращалось 574 млн пользователей, из них 226 млн платят за музыку.