Средняя зарплата в Подмосковье превысила 103 тысячи рублей

Размер средней зарплаты в Подмосковье составил более 103 тысячи рублей — 103,6 тысячи рублей. Об этом говорят результаты исследования, которое провели СберАналитика и «Работа.ру», сообщает «Лента.ру» .

Средняя зарплата по стране за первые полгода 2024-го составила 82 тысячи рублей. Этот показатель на 12% превышает прошлогодний. При этом, в среднем жители страны хотели бы получать зарплату в размере 142 тысяч рублей.

В число регионов-лидеров по размеру средней зарплаты также вошли Чукотка, Якутия, Мурманская область, столица и Санкт-Петербург.

Почти 50% компаний России сообщили, что во втором квартале этого года подняли оклады работникам.