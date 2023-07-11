Срок оплаты по госконтрактам в Подмосковье сократился до двух дней

Мособлконтроль сообщил об очередном рекорде по сокращению сроков оплаты по контрактам. Ранее он составлял 2,4 дня, а сейчас — два дня. Снижение по сравнению с прошлым годом составило шестнадцать процентов.

Как сообщила пресс-служба Главного контрольного управления Московской области, своевременная и быстрая оплата повышает доверие бизнеса к контрактной системе. В ведомстве добавили, что сокращение сроков оплаты произошло благодаря цифровизации этапа исполнения контрактов. Подмосковье в этой сфере является лидером. Разработанные в регионе технологии позволили с 2020 года сократить срок оплаты более чем в три раза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье продолжится цифровизация услуг для бизнеса.