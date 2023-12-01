Стала известна примерная цена электромобиля Tesla Cybertruck в России

Директор автосалона «Авилон Электро» Сергей Мелюх сообщил РИА Новости, что стоимость нового электрокара Tesla Cybertruck будет начинаться от 20 млн рублей.

«Это расчет на основе цены производителя, дефицита модели, логистики, всех таможенных платежей, включая НДС, и так далее. Естественно, может быть корректировка на момент появления электромобиля у нас», – пояснил автодилер.

Сегодня компания Илона Маска Tesla объявила о начале приема предзаказов на новый электромобиль. В Россию продукция Tesla не поставляется, но ее можно получить посредством параллельного импорта.

На сайте компании указывается, что различные модификации электромобиля-пикапа, выполненного в стиле киберпанк, будет стоить от $61 тысячи (около 5,5 млн рублей) до $100 тысяч (около 9 млн рублей).