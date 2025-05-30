Стала известна сумма ущерба мировому бизнесу от торговых войн Трампа

Стало известно о сумме финансовых убытков бизнеса по всему миру из-за тех торговых войн, которые развязала администрация президента США Дональда Трампа. Эксперты считают, что она уже превысила $34 млрд. Об этом сообщило агентство Reuters.

По утверждению специалистов, ряд компаний во всем мире несут убытки из-за выросших издержек. Также сказывается снижение продаж по причине увеличенных таможенных тарифов. На сегодняшний день сумма ущерба уже перевалила за $34 млрд. При этом эксперты не уверены, что в действительности эта цифра не является большей. 42 корпорации уже сократили прогнозы своей прибыли, а еще 16 и вовсе пришлось отозвать свои прогнозы либо отложить их публикацию.

Бизнес уверен в одном — точная оценка всех дополнительных расходов пока невозможна из-за нестабильности политики США.

«Вы можете удвоить или утроить свои числа, и мы бы все равно сказали, что масштабы неизбежно будут в разы больше, чем осознают большинство людей», — отозвался по этому поводу Джеффри Зонненфельд, профессор школы менеджмента Йельского университета.

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд США восстановил действие указов Трампа о введении пошлин. До этого повышение пошлин было приостановлено судом в Колумбии как незаконное.