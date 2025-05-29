В США апелляционный суд восстановил торговые пошлины Трампа

Действие указов президента США Дональда Трампа о введении торговых пошлин было восстановлено апелляционным судом США. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на официальные документы.

В решении суда говорится о том, что ходатайство о немедленной административной приостановке удовлетворяется следующим образом:

«Ходатайство о немедленной административной приостановке удовлетворяется в той мере, в которой решения и постоянные запреты, вынесенные Судом по международной торговле по этим делам, временно приостанавливаются до дальнейшего уведомления, пока этот суд рассматривает ходатайства», - сказано в решении суда (цитата по РИА Новости).

Напомним, что в четверг стало известно о том, что суд в Колумбии приостановил действие торговых пошлин на товары из КНР, ранее введенных президентом США Дональдом Трампом, официально сочтя их незаконными. Для администрации Вашингтона выделялось две недели для подачи заявления в апелляционный суд.