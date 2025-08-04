Стали известны способы не потерять 13-ю зарплату

Годовые бонусы сотрудников в России перестали быть гарантированной приятной надбавкой, превратившись в индикатор экономического здоровья компаний и страны. Как пояснил в эфире радио Sputnik Владислав Быханов — управляющий партнер CORNERSTONE, работники оказались перед жестким выбором: бороться за премию или смириться с ее сокращением.

По его словам, бонусы стремительно теряют роль мотиватора, становясь инструментом удержания текущего дохода. До конца года у компаний еще есть шанс скорректировать стратегию и повлиять на ситуацию.

Эксперт добавил, что руководство, вероятно, активизирует антикризисные меры для роста доходов, а от сотрудников потребуется «стахановская» самоотдача. Демонстрация максимальной эффективности и личного вклада в общий результат — ключевой способ заслужить положительную оценку и повысить шансы на премию.

По его мнению, лишь мобилизовавшие все ресурсы сотрудники смогут сохранить бонусы в 2025 году. Остальным стоит готовиться к финансовым потерям из-за неполучения ожидаемых выплат, поскольку эпоха гарантированных «приятных дополнений» к зарплате осталась в прошлом.

Ранее сообщалось, что российским учителям предлагают выплачивать 13-ю зарплату.