Строительство здания нового металлообрабатывающего завода завершилось в Подмосковье

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья уже выдали объекту заключение о соответствии производственного здания металлообрабатывающего завода «МЕТТОЙЛ» в городском округе Сергиев-Посад.

Отмечается, что площадь двухэтажного здания составляет почти десять тысяч квадратных метров, на территории также обустроили насосную станцию, блочную трансформаторную подстанцию, и пожарный резервуар.

Известно, что инвестиции в данный проект составили порядка одного миллиарда рублей. На производстве будет создано свыше двухсот рабочих мест, а планируемый объем обрабатываемого металла составит 1,75 тонн в сутки.

Ранее на этой неделе губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье будут расширять возможности для экспортеров.