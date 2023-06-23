Сухие пищевые смеси начнут производить в подмосковном Дмитрове

Производственный комплекс по изготовлению пищевых смесей планируют возвести в селе Габовское. Минжилполитики Подмосковья уже выдало застройщику ООО «Ресурс Маркет» соответствующее разрешение.

Ожидается, что общий размер инвестиций в данное производство составит порядка семидесяти миллионов рублей. В ходе строительства будет возведен производственный комплекс компании «Милк Трейдинг», специализирующейся на изготовлении смесей, применяемых в молочной, кондитерской и мясной отраслях.

Территория предприятия будет разделена на административно-бытовую, технологическую и складскую зоны. Общая площадь зданий составит чуть менее двух тысяч квадратных метров. Запуск производства запланирован на 4 квартал 2023 года.

Ранее глава Подмосковья рассказал, что за три года на территории региона откроют 150 предприятий по программе импортозамещения.