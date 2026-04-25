Свобода против «заморозки»: россияне выбирают накопительные счета в 2026-м

Банковские сбережения россиян установили новый исторический рекорд, превысив 67 триллионов рублей. Однако структура накоплений меняется: классические вклады постепенно теряют позиции, уступая место гибким накопительным счетам. Основатель платформы SharesPro Денис Астафьев объяснил, почему мобильность капитала стала важнее фиксированного процента, пишет Прайм.

Рекордный объем и смена приоритетов

По данным Центрбанка на начало 2026 года, вклады все еще остаются главным финансовым инструментом домохозяйств (40,3% всех активов). Однако темпы прироста средств на счетах до востребования и накопительных счетах начали существенно обгонять пополнение срочных депозитов.

Ключевые цифры апреля 2026 года:

Общий объем средств: 67,2 трлн рублей.

Ключевая ставка: С 27 апреля 2026 года ЦБ РФ снизил ее до 14,5% годовых.

Доходность: Накопительные счета для новых клиентов в крупнейших банках предлагают до 16–16,5% (с учетом приветственных периодов), что сопоставимо с лучшими ставками по коротким вкладам.

Почему счета становятся выгоднее вкладов?

Денис Астафьев выделяет три основные причины, по которым россияне перестали «морозить» деньги на длительные сроки:

Свобода маневра: Накопительный счет с ежедневным начислением процентов позволяет забрать деньги в любой момент без потери доходности. Это критически важно в условиях неопределенности.

Сопоставимый доход: Пока ключевая ставка остается двузначной, банки агрессивно конкурируют за ликвидность, предлагая по счетам доходность, практически не уступающую депозитам на 6–12 месяцев.

Цикл смягчения политики ЦБ: Банк России планомерно снижает ставку (с 15% в марте до 14,5% в апреле). В такой ситуации фиксировать деньги на долгий срок под текущий процент психологически сложно, так как люди ждут новых выгодных предложений или акций от банков.

Что будет дальше: тест на прочность

Главное испытание для рынка накопительных продуктов наступит во второй половине года. Согласно среднесрочному прогнозу, ключевая ставка может опуститься в диапазон 13–14% к концу 2026 года.

Как отмечает эксперт, когда доходность по счетам упадет ниже психологической отметки в 12–13%, начнется масштабный переток капиталов. Свободные средства россиян могут направиться в альтернативные инструменты: