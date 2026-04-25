Свобода против «заморозки»: россияне выбирают накопительные счета в 2026-м
Банковские сбережения россиян установили новый исторический рекорд, превысив 67 триллионов рублей. Однако структура накоплений меняется: классические вклады постепенно теряют позиции, уступая место гибким накопительным счетам. Основатель платформы SharesPro Денис Астафьев объяснил, почему мобильность капитала стала важнее фиксированного процента, пишет Прайм.
Рекордный объем и смена приоритетов
По данным Центрбанка на начало 2026 года, вклады все еще остаются главным финансовым инструментом домохозяйств (40,3% всех активов). Однако темпы прироста средств на счетах до востребования и накопительных счетах начали существенно обгонять пополнение срочных депозитов.
Ключевые цифры апреля 2026 года:
- Общий объем средств: 67,2 трлн рублей.
- Ключевая ставка: С 27 апреля 2026 года ЦБ РФ снизил ее до 14,5% годовых.
- Доходность: Накопительные счета для новых клиентов в крупнейших банках предлагают до 16–16,5% (с учетом приветственных периодов), что сопоставимо с лучшими ставками по коротким вкладам.
Почему счета становятся выгоднее вкладов?
Денис Астафьев выделяет три основные причины, по которым россияне перестали «морозить» деньги на длительные сроки:
- Свобода маневра: Накопительный счет с ежедневным начислением процентов позволяет забрать деньги в любой момент без потери доходности. Это критически важно в условиях неопределенности.
- Сопоставимый доход: Пока ключевая ставка остается двузначной, банки агрессивно конкурируют за ликвидность, предлагая по счетам доходность, практически не уступающую депозитам на 6–12 месяцев.
- Цикл смягчения политики ЦБ: Банк России планомерно снижает ставку (с 15% в марте до 14,5% в апреле). В такой ситуации фиксировать деньги на долгий срок под текущий процент психологически сложно, так как люди ждут новых выгодных предложений или акций от банков.
Что будет дальше: тест на прочность
Главное испытание для рынка накопительных продуктов наступит во второй половине года. Согласно среднесрочному прогнозу, ключевая ставка может опуститься в диапазон 13–14% к концу 2026 года.
Как отмечает эксперт, когда доходность по счетам упадет ниже психологической отметки в 12–13%, начнется масштабный переток капиталов. Свободные средства россиян могут направиться в альтернативные инструменты:
- Облигации (ОФЗ и корпоративные): для фиксации высокой доходности на долгий срок.
- Недвижимость: интерес к которой традиционно растет при снижении ставок по ипотеке.
- Срочные вклады: те, кто предпочитает консервативную стратегию, вернутся к депозитам, чтобы закрепить уходящую доходность.