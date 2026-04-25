«АвтоВАЗ» наращивает долю отечественных компонентов, но от партнеров из Азии не отказывается

Компания «АвтоВАЗ» продолжает активно перестраивать цепочки поставок. Теперь завод использует компоненты от двух основных групп производителей — российских и китайских, сообщает интернет-издание «Автоновости дня». При этом доля отечественных деталей постепенно растет.

Российская компания не называет точных цифр, но подтверждает курс на импортозамещение. Однако полностью отказаться от партнеров из Китая пока не планируется — многие позиции либо дешевле, либо качественнее там.

Директор по качеству автосборочных производств компании Виталий Парадизов заявил, что прямое сравнение качества российских и китайских компонентов является некорректным. По его словам, в каждой из этих групп есть как сильные, так и слабые поставщики.

Среди отечественных производителей встречаются достойные предприятия, выпускающие детали не хуже импортных. То же самое верно и в отношении китайских партнеров, поэтому «АвтоВАЗ» не делает ставку на одну страну — он выбирает лучших независимо от флага.

Важно и то, что российские и китайские поставщики не конкурируют, а дополняют друг друга. Одни детали дешевле закупать в Китае, другие — производить внутри страны. Там, где качество одинаковое, предпочтение отдают отечественным заводам.

В «АвтоВАЗе» отмечают, что процесс перехода на российских поставщиков идет постоянно, но он не быстрый. Каждого нового производителя нужно сертифицировать, проверять его производственные линии, тестировать образцы, и это занимает месяцы.

В компании заявляют, что открыты к сотрудничеству с новыми российскими производителями автокомпонентов. В числе перспективных партнеров руководство называет калининградский «Автотор». Однако включение любого нового завода в число штатных поставщиков требует времени. В «АвтоВАЗе» подчеркнули, что не будут рисковать качеством ради скорости.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» разрешил буксировку прицепов на новой модели Lada Iskra.