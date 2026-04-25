Кипятить или фильтровать? Инфекционист поставил точку в вечном споре

Прозрачность воды — не гарантия ее безопасности. Доктор медицинских наук Владимир Неронов предупредил россиян о «коктейле» из вирусов и бактерий, который может скрываться в водопроводной системе. Даже в регионах с современной очисткой риск заражения гепатитом или ротавирусом остается реальностью, пишут «Известия» .

Вирусная ловушка: что скрывает прозрачная вода

Инфекционист подчеркивает: отсутствие мути или неприятного запаха не означает стерильности. Водопроводная вода может стать транспортным средством для опасных патогенов, передающихся фекально-оральным путем.

Основные возбудители:

Вирус гепатита А: Классическая «водная» инфекция. Вирус крайне живуч и может сохраняться в трубах долгое время, вызывая поражение печени и длительную интоксикацию.

Ротавирусы и норовирусы: Главные виновники острых кишечных расстройств. Они вызывают сильную рвоту и диарею, что критически опасно для детей и пожилых людей из-за стремительного обезвоживания.

Факторы риска: трубы, аварии и регионы

Безопасность воды напрямую зависит от «последней мили» — состояния труб в конкретном доме. Даже если на очистной станции вода идеальна, по пути к вашему крану она может собирать бактерии и продукты коррозии в старых коммуникациях. Риск многократно возрастает во время весенних паводков, аварий на теплосетях или сбоев в работе систем хлорирования.

Как обезопасить себя и семью: 4 правила защиты

Чтобы не стать пациентом инфекционного отделения, врач рекомендует придерживаться простых, но эффективных мер: