Кипятить или фильтровать? Инфекционист поставил точку в вечном споре
Прозрачность воды — не гарантия ее безопасности. Доктор медицинских наук Владимир Неронов предупредил россиян о «коктейле» из вирусов и бактерий, который может скрываться в водопроводной системе. Даже в регионах с современной очисткой риск заражения гепатитом или ротавирусом остается реальностью, пишут «Известия».
Вирусная ловушка: что скрывает прозрачная вода
Инфекционист подчеркивает: отсутствие мути или неприятного запаха не означает стерильности. Водопроводная вода может стать транспортным средством для опасных патогенов, передающихся фекально-оральным путем.
Основные возбудители:
- Вирус гепатита А: Классическая «водная» инфекция. Вирус крайне живуч и может сохраняться в трубах долгое время, вызывая поражение печени и длительную интоксикацию.
- Ротавирусы и норовирусы: Главные виновники острых кишечных расстройств. Они вызывают сильную рвоту и диарею, что критически опасно для детей и пожилых людей из-за стремительного обезвоживания.
Факторы риска: трубы, аварии и регионы
Безопасность воды напрямую зависит от «последней мили» — состояния труб в конкретном доме. Даже если на очистной станции вода идеальна, по пути к вашему крану она может собирать бактерии и продукты коррозии в старых коммуникациях. Риск многократно возрастает во время весенних паводков, аварий на теплосетях или сбоев в работе систем хлорирования.
Как обезопасить себя и семью: 4 правила защиты
Чтобы не стать пациентом инфекционного отделения, врач рекомендует придерживаться простых, но эффективных мер:
- Кипячение: Самый надежный и доступный способ уничтожить большинство вирусов и бактерий.
- Фильтрация: Используйте только сертифицированные системы (кувшины, системы обратного осмоса), вовремя заменяя картриджи.
- УФ-обработка: Современные бытовые установки с ультрафиолетом эффективно справляются с вирусами, которые могут быть устойчивы к хлору.
- Гигиена продуктов: Мыть овощи и фрукты также следует либо кипяченой, либо тщательно отфильтрованной водой, особенно если они предназначены для детей.