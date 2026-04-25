Не стало журналиста и киноведа Ирины Успенской
24 апреля в Твери на 85-м году жизни скончалась Ирина Александровна Успенская — человек, без которого трудно представить культурную жизнь этого города и всего российского киноведческого сообщества. Информацию о ее уходе подтвердил Союз кинематографистов РФ, сообщил портал tverigrad.ru.
Коллеги и друзья скорбят о невосполнимой потере, называя Успенскую блестящим профессионалом, преданным своему делу и воспитавшим не одно поколение зрителей.
Успенская родилась и выросла в Калинине (ныне Тверь). Она окончила факультет романо-германской филологии местного пединститута и почти 30 лет проработала школьным учителем немецкого языка и литературы. Но ее настоящей страстью всегда было кино.
Получив второе образование — киноведческое, Успенская стала ученицей знаменитого критика Ильи Вайсфельда, и с тех пор ее жизнь была неразрывно связана с кинематографом. Успенская возглавляла Тверское отделение Союза кинематографистов России, была бессменным руководителем старейшего в Твери киноклуба «Диалог», который она вела на протяжении десятилетий.
С 1996 года на тверском телевидении выходила ее авторская программа «Кинозал "Ретро"» (позже переименованная в «Беседы о кино»). Передача многократно побеждала на конкурсах СМИ и пользовалась огромной любовью зрителей.
Успенская также была инициатором и основателем российского фестиваля актеров кино «Созвездие», который стал значимым событием в культурной жизни страны. Она участвовала в фестивалях восточно-европейского молодого кино в немецких городах Котбус и Нойбранденбург, регулярно работала членом жюри киноклубов на Московском международном кинофестивале и Всероссийском фестивале исторических фильмов «КиноВече». Ее вклад в развитие киноведения и киножурналистики трудно переоценить.
