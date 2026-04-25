Срок годности вышел: Госдума вводит новые стандарты объема для одноразовых сигарет и картриджей
Эпоха «игровых» вейпов и ярких упаковок с фруктами уходит в прошлое. Депутат Госдумы Александр Толмачев сообщил о завершении работы над новым стандартом для электронных систем доставки никотина. Документ, направленный в Росстандарт, вводит беспрецедентные ограничения как для производителей, так и для продавцов жидкостей, пишет КП.
Ключевые ограничения нового стандарта
Обновленный ГОСТ вносит существенные коррективы в производство и оформление вейп-продукции. Главная цель — сделать устройства менее привлекательными для молодежи и повысить безопасность содержимого.
Основные технические требования:
- Лимиты на объем: * Для сменных капсул (картриджей) — не более 2 мл.
- Для одноразовых электронных сигарет — не более 10 мл.
- Для флаконов с жидкостью для дозаправки — не более 30 мл.
- Срок годности: Теперь он ограничен двумя годами. Это позволит исключить попадание на прилавки просроченной химии и блокировать схемы повторной продажи ранее изъятого контрафакта.
- Запрет на «развлечения»: Вейп должен быть только устройством для курения. Дополнительные функции, такие как встроенные игры или аудиоплееры, теперь под полным запретом.
Упаковка в стиле «табачного минимализма»
Дизайн вейпов и жидкостей подвергнется радикальной зачистке от маркетинговых уловок.
- Никаких картинок: На упаковках запрещено использовать изображения фруктов, сладостей, персонажей мультфильмов и любые другие элементы, которые могут привлечь внимание несовершеннолетних.
- Устрашающие надписи: Предупреждения о вреде потребления никотина должны занимать не менее 33% (одной трети) площади упаковки. Правила оформления теперь максимально приближены к стандартам обычных пачек сигарет.
Зачем нужны такие меры?
По словам Александра Толмачева, новый ГОСТ — это ответ на массовое распространение вейпинга среди подростков. Ограничение объема и жесткие требования к внешнему виду должны снизить «хайп» вокруг электронных сигарет. Ожидается, что регистрация документа в Росстандарте завершится в ближайшие дни, после чего он будет официально опубликован и вступит в силу.