Срок годности вышел: Госдума вводит новые стандарты объема для одноразовых сигарет и картриджей

Эпоха «игровых» вейпов и ярких упаковок с фруктами уходит в прошлое. Депутат Госдумы Александр Толмачев сообщил о завершении работы над новым стандартом для электронных систем доставки никотина. Документ, направленный в Росстандарт, вводит беспрецедентные ограничения как для производителей, так и для продавцов жидкостей, пишет КП.

Ключевые ограничения нового стандарта

Обновленный ГОСТ вносит существенные коррективы в производство и оформление вейп-продукции. Главная цель — сделать устройства менее привлекательными для молодежи и повысить безопасность содержимого.

Основные технические требования:

Лимиты на объем: * Для сменных капсул (картриджей) — не более 2 мл.

Для одноразовых электронных сигарет — не более 10 мл. Для флаконов с жидкостью для дозаправки — не более 30 мл.

Срок годности: Теперь он ограничен двумя годами. Это позволит исключить попадание на прилавки просроченной химии и блокировать схемы повторной продажи ранее изъятого контрафакта.

Запрет на «развлечения»: Вейп должен быть только устройством для курения. Дополнительные функции, такие как встроенные игры или аудиоплееры, теперь под полным запретом.

Упаковка в стиле «табачного минимализма»

Дизайн вейпов и жидкостей подвергнется радикальной зачистке от маркетинговых уловок.

Никаких картинок: На упаковках запрещено использовать изображения фруктов, сладостей, персонажей мультфильмов и любые другие элементы, которые могут привлечь внимание несовершеннолетних.

Устрашающие надписи: Предупреждения о вреде потребления никотина должны занимать не менее 33% (одной трети) площади упаковки. Правила оформления теперь максимально приближены к стандартам обычных пачек сигарет.

Зачем нужны такие меры?

По словам Александра Толмачева, новый ГОСТ — это ответ на массовое распространение вейпинга среди подростков. Ограничение объема и жесткие требования к внешнему виду должны снизить «хайп» вокруг электронных сигарет. Ожидается, что регистрация документа в Росстандарте завершится в ближайшие дни, после чего он будет официально опубликован и вступит в силу.