Один против бездорожья: как обычный петрозаводчанин дошел до президента и победил

Житель Карелии Семен Мячин доказал, что личная инициатива может сдвинуть с места даже многолетние дорожные проблемы. После его визита в приемную главы государства в Москве судьба разбитой трассы на севере республики была решена на высшем уровне: главе региона даны жесткие поручения по срокам и финансированию, пишет karel.aif.ru.

От Войницы до Костомукши: какие участки приведут в порядок?

По результатам приема, проведенного 25 апреля 2026 года, Управление Президента по работе с обращениями граждан установило четкие задачи для правительства Республики Карелия. Основное внимание уделено автодороге Войница — Вокнаволок — Костомукша, которая имеет ключевое значение для транспортного сообщения северных районов.

План работ согласно поручению президента:

Участок км 54 — км 82: Главе Карелии Артуру Парфенчикову поручено принять оперативные меры для полного завершения уже начатого ремонта этого отрезка.

Участок км 2 — км 25: Здесь ситуация серьезнее — требуется капитальный ремонт. Власти региона обязаны в кратчайшие сроки разработать график работ и определить источники финансирования.

Безопасность прежде всего: На все время до окончания работ правительство республики должно обеспечить проезжее состояние дороги и безопасность дорожного движения.

Почему это важно для региона?

Трасса, соединяющая Костомукшу с отдаленными населенными пунктами вроде Вокнаволока и Войницы, долгое время находилась в неудовлетворительном состоянии. Для местных жителей это не просто вопрос комфорта, а единственная нить, связывающая их с больницами, магазинами и социальными службами города.

Тот факт, что вопрос пришлось решать через Москву, подчеркивает остроту проблемы: теперь реализация проекта находится под прямым контролем президентской администрации, что исключает возможность переноса сроков «в долгий ящик».